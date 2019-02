Prezes Kaczyński jednak nie podda się operacji. „Teraz są ważniejsze sprawy…”

Podczas spotkania z najbliższymi pracownikami przy ul. Nowogrodzkiej, Jarosław Kaczyński miał ostatecznie zdecydować o przesunięciu terminu operacji. Prezes PiS ma obecnie inne priorytety. Tak przynajmniej twierdzi jeden z jego współpracowników.

Ani w lutym, ani w marcu. Operacja musi poczekać. Są teraz ważniejsze sprawy – miał powiedzieć. Informacje te udostępnił jeden ze współpracowników szefa PiS. Jest on zdania, że zabieg nie odbędzie się też w kwietniu i maju, ponieważ będzie to intensywny politycznie okres. Ruszą wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zaczyna się układanie list wyborczych, robienie porządków w strukturach terenowych. Do tego doszły jeszcze publikacje „Gazety Wyborczej” dotyczące spółki Srebrna. Pójście teraz na zabieg oznaczałoby, że prezes straciłby z horyzontu – strategiczne z punktu widzenia partii – sprawy – mówi.

Problemy zdrowotne Jarosława Kaczyńskiego miały swój początek wiosną ubiegłego roku. Prezes PiS trafił do szpitala MON na blisko 40 dni. Opuścił placówkę na początku czerwca. Pobyt miał związek z leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów.