Prof. Wolniewicz o roszczeniach żydowskich. „Nic nie należy się nikomu! Trzeba położyć temu kres” [VIDEO]

W ostatnich miesiącach przyspieszenia nabrały sprawy dotyczące spłaty roszczeń żydowskich przez Polskę, do czego zobowiązany został nasz rząd przez przybyłego tu Sekretarza Stanu USA. W tym kontekście warto przypomnieć wypowiedź prof. Bogusława Wolniewicza sprzed lat.

Przypomnijmy, że Sekretarz Stanu USA tuż po przyjeździe do Polski, podczas konferencji która miała być poświęcona tematyce Bliskiego Wschodu, wezwał władze naszego nieszczęśliwego kraju do podjęcia działań w kierunku realizacji roszczeń żydowskich.

– Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu – powiedział Mike Pompeo.

Prof. Wolniewicz o roszczeniach majątkowych

– Nic nie należy się nikomu. Nie tylko Żydom, ale także nie-Żydom, Polakom też nie. Po pierwsze prawnie od czasów Justyniana czy Konstantyna Wielkiego, czyli od czasów starożytnych, wszelkie roszczenia majątkowe przedawniają się po 30 latach. To są rzeczy dawno przedawnione – mówił.

– Po drugie politycznie sprawy zamknęła Konferencja Poczdamska. Wyciąganie teraz tych wszystkich lat, przywracanie sprawiedliwości to temu to tamtemu, to jak te chusteczki, jedną się wyciąga i zaraz idzie druga, trzecia i nie ma końca – dodawał.

– To są upiory II Wojny Światowej, które po upadku komunizmu odżyły i które dążą do odwrócenia skutków tej wojny, których nie udało im się osiągnąć militarnie, chwytami prawno-politycznymi. Tej sprawie należy położyć kres. To jest kwestia rozstrzygnięć politycznych. Sejm Polski powinien podjąć jedną prostą uchwałę: wszystkie roszczenia uważamy za ostatecznie zamknięte – podsumował.