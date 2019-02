Przepowiednia Baby Wangi spełni się? Zostało niewiele czasu. „W ziemię uderzy ogromne tsunami”

Czy przepowiednia Baby Wangi spełni się? Zostało na to niewiele czasu, katastrofa którą prognozowała miała wydarzyć się „na początku” 2019 roku. Baba Wanga jedna z najpopularniejszych jasnowidzów w historii przewidziała wielkie tsunami, które zniszczy ludzkość.

Mimo, że była niepiśmienna i mówiła trudnym do zrozumienia dialektem, to przewidziała śmierć Stalina oraz zamach na WTC. Teraz, zdaniem badaczy, spełnia się jedna z ostatnich przepowiedni Wangi – apokalipsa.

Niewytłumaczalne dźwięki z oceanu odnotowane przez sejsmologów mają być jedną z zapowiedzi nadchodzącej tragedii. Do tego dochodzi jeszcze stale podnoszący się poziom magmy, co ma zdaniem ekspertów doprowadzić do wybuchu mega wulkanu.

To nie wszystko. W ostatnich dniach informowaliśmy również o planecie Nibiru, która zbliża się do Słońca w taki sposób, że jej eksplozja jest nieunikniona. W tym przypadku zachwiane mógłby zostać m.in. przypływy wulkanów.

Do czego to może doprowadzić? Zdaniem konspirologów, łącząc ze sobą wszystkie teorie, można stwierdzić, że w najbliższym czasie przez ziemię przejdzie ogromne tsunami. Woda uderzy w ląd z nigdy niespotykaną dotąd siłą.

Wspomniana na początku jasnowidz Baba Wanga nie podała konkretnej daty. Naukowcy twierdzą jednak, że apokalipsa nadejdzie już 16 grudnia.

Źródło: Dialymail.com.uk / nczas.com