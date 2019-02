Sensacyjne plotki wokół „The Voice of Kids”. Juror programu TVP2 komentuje doniesienia

Znów gorąco wokół hitowego programu TVP2 „The Voice of Kids”, który cieszy się w Polsce dużą popularnością. Najnowsze doniesienia dotyczą jednego z jurorów zasiadających w jury programu – Barona. Mężczyzna odniósł się do krążących w sieci plotek.

„The Voice of Kids” to emitowany przez TVP2 program z popularnego w ostatnich gatunkach talent show. W Polsce program zadebiutował w styczniu ubiegłego roku, a po dużym sukcesie pierwszej edycji, w tym roku zdecydowano się na wznowienie programu.

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji jednym z trenerów w „The Voice of Kids” jest Baron. Mężczyzna jest muzykiem grupy Afromental, w ostatnim czasie portale plotkarskie obiegła informacja o tym, że był widziany wspólnie z Julią Wieniawą.

Plotki takie wypłynęły z popularnego serwisu „Pudelek”. – Wieniawa i Baron przyszli do knajpy, która nie cieszy się popularnością. Zajęli miejsce w rogu, wybierając pustą część sali z dużą liczbą wolnych stolików. Zależało im na odrobinie prywatności. Dużo rozmawiali, śmiali się. Widać było, że to dopiero początek znajomości, ale już między nimi iskrzy – mówił informator portalu.

Czy jurora z programu „The Voice of Kids” i aktorkę znaną z serialu „Rodzinka.pl” łączy coś więcej? Baron odniósł się do medialnych doniesień w rozmowie z portalem przeambitni.pl. – Lubimy się i będziemy pracować nad wspólnymi rzeczami […] Na pewno będzie to artystyczne przedsięwzięcie – powiedział.