Szaleństwo internetowej cenzury. Facebook blokuje policję, Twitter za zwykłe zadawanie pytań

Cenzura w mediach społecznościowych wchodzi w stadium paranoi. Facebook zablokował konta policji z Irlandii Północnej. Twitter za zwykłe pytania dotyczące lewackiej kongresmen Ocasio-Cortez.

Facebook zablokował konto policji z Craigavon, a także w Mid Ulsterze w Północnej Irlandii. Policjanci opublikowali zdjęcia portfela, pieniędzy i torebki z tabletkami. Funkcjonariusze poszukiwali właściciela zguby. We wpisie zapewnili, że to nie jest pułapka i chcą oddać rzeczy właścicielowi.

Zdjęcie tabletek wystarczyło, by Facebook zablokował policyjne konta. Jak podali cenzorzy narusza ono „politykę firmy”. Policjanci często korzystają z Facebook, by publikować ostrzeżenia, bądź komunikaty dotyczące swej działalności.

Po wyjaśnieniach konto odblokowano, ale cała sytuacja znów rodzi pytania dotyczące działań mediów społecznościowych.

All of our district Facebook pages are experiencing a temporary lock out currently. We're working on a resolution, but in the meantime expect an uplift in Twitter activity! pic.twitter.com/tqpAi0Cze2

— Arma, Banb & Crai (@PSNIABC) February 13, 2019