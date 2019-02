W Indiach skonstruowali szybki pociąg. Supernowoczesna maszyna zabiła Świętą Krowę [VIDEO]

Vande Bharat Express, najszybszy pociąg w Indiach konstruowany w ramach programu rządowego „Make in India”, odbył swoją pierwszą podróż w ostatni piątek na Tarsie New Delhi – Varanasi. Wracając następnego dnia do stolicy doznał zaskakującej kolizji.

Zderzenie z krową uszkodziło zasilanie czterech wagonów, a dodatkowo także układ hamulcowy całego składu. Z powodu problem technicznych pociąg został zablokowany na kilka godzin na torowisku prowadzącym do New Delhi. W poniedziałek ten szybki pociąg miał znaleźć się w normalnym rozkładzie jazdy.

Wypadki z udziałem krów są w Indiach dość częste, szczególnie w stanie Utar Pradeszn gdzie doszło też do tego wypadku. Hinduskie linie kolejowe pamiętają na wielu odcinkach czasy brytyjskie. Nowy „ekspres” miał zmienić wizerunek Indian Railways, tymczasem niemal jak… zwykle.

Vande Bharat Express to najszybszy w kraju pociąg, zbudowany w ramach programu modernizacji starzejącego się transportu kolejowego. Może on osiągnąć prędkość 180 km / , co może na kolana nie rzuca, ale w Indiach jest szybkością zawrotną. Pociąg będzie obsługiwał 850-kilometrową linię pomiędzy New Delhi a Varanasi, świętym hinduskim miastem nad brzegiem Gangesu.