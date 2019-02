Antoni Macierewicz zaskakuje. Nie uznaje Jarosława Kaczyńskiego za najwybitniejszego polskiego polityka. Wyżej stawia kogoś innego

Antoni Macierewicz w wywiadzie dla Polsat News uznał Jana Olszewskiego za najwybitniejszego polskiego polityka ery powojennej.

Antoni Macierewicz chyba ma ciągle żal do Jarosława Kaczyńskiego, że ten odwołał go ze stanowiska ministra obrony narodowej (formalnie dokonał to prezydent na wniosek premiera), ponieważ wyraźnie uznał za najlepszego polskiego polityka Jana Olszewskiego, a nie Jarosław Kaczyńskiego, który przecież dwukrotnie, jako szef partii, wygrał wybory parlamentarne i ma ogromne szanse na zwycięstwo w kolejnych wyborach.

Macierewicz w wywiadzie dla Polsat News powiedział: „Jan Olszewski był niewątpliwie jedną z najwybitniejszych postaci, chyba najwybitniejszym polskim przywódcą politycznym po drugiej wojnie światowej”.

Nie ujmując nic z olbrzymiej klasy politycznej i kultury osobistej, jaką prezentował zmarły premier, którego niewątpliwie największym sukcesem było pozbycie się sowieckich wojsk stacjonujących ciągle w Polsce, to teza, że Jan Olszewski był lepszym politykiem niż Jarosław Kaczyński jest dość dyskusyjna. Ale „de gustibus non est disputandum”.

Źródło: Polsat News