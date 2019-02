Były kapuś SB i europoseł Platformy przyznaje wprost. „Polska to właśnie POLIN”

Michał Boni palnął szczerze i z serca – Polska to właśnie Polin. I jest z tego faktu dumny w nieskrępowany sposób.

Od kilku dni trwa afera wokół bezczelności państwa żydowskiego oraz lizusostwa i podległości rządu w Warszawie. Przy okazji na jaw wychodzi żydowska pogarda wobec Polski i Polaków.

Najwyraźniej reakcje Polaków na żydowską arogancję niezwykle ubodły europosła Platformy Obywatelskiej. Michał Boni więc w przypływie spontanicznej euroheroiczności postanowił zakrzyknąć: Polska to Polin!

– Zniesmaczony oglądam wklejane mi na twittera obrazki z hasłem „Polska to nie POLIN”. Nie, drodzy Państwo. Polska to między innymi właśnie POLIN – z otwartością, miłością do innych i wielkim szacunkiem dla historii. I z tego jestem i zawsze będę DUMNY – napisał na Twitterze europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni.

– A prof. Stola – jest WIELKI – dodał Boni.

