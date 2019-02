„III wojna światowa rozpocznie się w Orzyszu w Polsce”. Sekretarz Stanu USA potwierdza te doniesienia

Brytyjski dziennik „The Sun” ostrzega przed planowaną przez Rosjan inwazją na Polskę. Jak informuje gazeta, III wojna światowa ma rozpocząć się w przygranicznym Orzyszu nazywanym „słabym punktem Europy”. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo potwierdza te doniesienia.

Znany brytyjski dziennik ostrzega, że wielkimi krokami zbliżamy się do III wojny światowej. „The Sun” zwraca uwagę na słowa Pompeo na temat Rosji w kontekście Polski.

– III wojna światowa może zacząć się w Orzyszu, tym małym polskim mieście, zwanym „słabym punktem Europy” – czytamy w „The Sun”.

Niedawno przed scenariuszem inwazji na Polskę ze strony Rosji zwracał uwagę szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Jednak nikt nie wziął na serio ukraińskich ostrzeżeń przez III wojną światową.

Uderzenie Rosji miałoby nadejść ze strony Obwodu Kaliningradzkiego. Tego samego zdania jest Pompeo. Przyznał to właśnie podczas wizyty w Bemowie Piskim pod Orzyszem. – To, co się dzieje na Ukrainie, otworzyło nam oczy na to, że Rosjanie mogą próbować otworzyć drugi front właśnie tutaj – powiedział Mike Pompeo.

Źródło: se.pl