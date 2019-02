Jerzy Zięba ostro! „Ludzie! Zobaczcie, co z nami robią Żydzi! Gdzie jesteś PiS-ie? Siedzieliście jak banda tumanów!”

Znany propagator zdrowego stylu życia, walczący o wolność i pełną informację w kwestii leków i terapii medycznych, Jerzy Zięba chcąc nie chcąc został zmuszony przez system do zajęcia się polityką. To była jedna z jego najostrzejszych wypowiedzi w ubiegłym roku, ale jakże dziś wiele mówiąca.

Walcząc o uświadamianie Polaków w kwestiach medycznych Jerzy Zięba zetknął się z brutalną rzeczywistością polityczną. Jego wysiłki, apele i działania na rzecz pełnej informacji o lekach i terapiach medycznych odbiły się od ściany stworzonej przez polski system polityczny.

Mówiąc wprost – został całkowicie olany przez polityków i dlatego postanowił nakłaniać Polakó do zmiany systemu politycznego w naszym kraju.

„Nic nie będzie zmienione dopóki cala ekipa polskiego Sejmu nie będzie wymieniona! I tutaj podkreślam jedną ważną rzecz – w cale mi nie chodzi o pana Jarosława Kaczyńskiego, czy PiS, czy PO, czy jakieś inne partie. Mnie chodzi o to żeby w polskim Sejmie nie było partii”- mówił Zięba na majowym spotkaniu w Wagnerówce.

Jego zdaniem system partyjny blokuje oddziaływanie obywateli na władzę, sprowadzając polityków do lojalności partyjnej, zamiast do lojalności wobec narodu i wyborców. Zięba proponuje dla Polski model szwajcarski, z silną pozycją wiążących referendów. Jego zdaniem partie polityczne jedynie dzielą ludzi.

„W Sejmie nie ma opozycji. Jaka to jest opozycja? Śmiech na sali. Te kurduple intelektualne wszyscy powinni być wywaleni!” – mówił Zięba. „Ja coraz bardziej zamiast zdrowiem zajmuje się polityką, ale nie widzę innej możliwości.”

Jerzy Zięba ma rację – w Polsce nie ma możliwości zmiany bez oddziaływania politycznego. Nasze państwo zawłaszczyło prawie wszystkie sfery naszego życia. Wszystko jest regulowane przez państwo i praktycznie każda zmiana wymaga decyzji na poziomie parlamentarnym i rządowym.

Czy jednak jest to wina systemu partyjnego? Niekoniecznie. Partie polityczne są tylko narzędziem. Należy oczywiście bardziej związać parlamentarzystów z wyborcami, jednak możliwe jest to także w systemie partyjnym np. poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i możliwość odwołania posła lub senatora w powszechnym głosowaniu przeprowadzonym na wniosek odpowiedniej ilości wyborców.

Na spotkaniu Jerzy Zięba poruszył także bardzo ważne politycznie tematy m.in. w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych:

Zobaczcie co z nami robią Żydzi! No ludzie! A rząd nic nie robi. Oni wszyscy nadają się do dymisji! Nie dlatego, że są PiSem – ja oceniam poszczególne decyzje, nie patrze na to jakiej maści politycznej są.

Jeśli Żydzi przychodzą i plują nam w twarz jak żadnemu innemu narodowi na świecie, i żaden dupek nie ruszy swojej dupy żeby powiedzieć im „wypieprzać stad!” Jeżeli pani ambasador Izraela rzyga na nas, pluje nam w twarz, oskarża nas o coś, czego myśmy nigdy nie zrobili! Moja rodzi zginęła za Żydów, a ja, dobrze że jestem, bo moja mama… było blisko… I jeżeli ktoś taki przychodzi a prezydent naszego kraju zamiast wstać i powiedzieć: „Droga pani, 24 godziny i do widzenia! Jest pani persona non grata w tym kraju! wypad!” A nasz prezydent siedzi, nic nie robi, patrzy się na to i nie pieprznie pięścią w stół, to ja mam w dupie takiego prezydenta!

Kiedy ja pisze do tego samego prezydenta – i nie interesuje mnie to, że ludzie niektórzy są w nim zakochani, on źle mnie reprezentuje – pisze: niech pan zrobi ustawę, którą ja napisałem jako projekt prezydencki i niech pan wyjdzie do narodu i powie „chce żeby Polacy byli lepiej leczeni” – dwa lata już mija i nic.

A teraz co on ostatnio pokazuje… On się powinien podać do dymisji, sam teraz bo nie reprezentuje nas. Przyjeżdża ktoś z obcego kraju, przychodzi ktoś do waszej rodziny i mówi „wy zamordowaliście naszych pobratymców” a organizator siedzi i nic. Gdzie jesteś PiSie? Siedzieliście jak banda tumanów i nie wstaliście w obronie Polaków! Za to powinniście być zdymisjonowani, bo nie jesteście Polakami, nie występujecie w interesie Polaków!

Kiedy w grudniu była przygotowywana ustawa, która przeszła przez Senat amerykański, czy ktoś z was wiedział o tym? Nikt nie wiedział, obudziliśmy się wszyscy z ręką w nocniku, kiedy już szlo to do podpisania. A oni wszyscy wiedzieli, wiedzieli że Polska będzie rozgrabiana!

Dlaczego nikt z nich nie powiedział ani słowa? Czy kurski wyemitował coś w telewizji naszej? Naszej, nie jego! Za to powinien być wypieprzony od razu! Cały PiS powinien się podać natychmiast do dymisji, bo to nie są ludzie, którzy stoją w obronie Polski!

Kneset, żydowski, izraelski parlament urządza sobie posiedzenie w Polsce na Wawelu i my nic o tym nie wiemy! Ludzie! Czy myśmy oszaleli?! Nie wincie ich, bo to są wszystko sukinsyny, którym zależy tylko na jednym – na utrzymaniu władzy, ale to nie jest ich wina. To jest wina nasza, bo to my im pozwalamy na to, a potem mówimy jaki ten rząd jest niedobry. To my jesteśmy debilami! Chcemy dalej debilami być? Bo ja nie mam najmniejszej ochoty. Jeżeli system pozwala na to, to zmieńmy system! Nie mówmy, że się nie da!