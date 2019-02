Koalicja Europejska z dużym nazwiskiem. „Żona Pawła Adamowicza wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego”

Dziennikarz Konrad Piasecki w programie „Kawa na ławę” na antenie TVN24 potwierdził, że Magdalena Adamowicz ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czyżby żałoba po tragicznie zmarłym mężu już się zakończyła?

Dziennikarz Konrad Piasecki powiedział na antenie TVN24 to czego wszyscy się spodziewali od dawna, że wdowa po byłym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się na wiosnę 2019 roku.

Magdalena Adamowicz miałaby zająć drugie miejsce na listach Koalicji Europejskiej na Pomorzu, natomiast jedynka przypadłaby Januszowi Lewandowskiemu. W tej sytuacji nie wiadomo co ze startem syna Lecha Wałęsy – Jarosława, który do tej pory był typowany jako „dwójka” na Pomorzu.

To było do przewidzenia. Żona tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza już kilka tygodni mówiła o swoich politycznych aspiracjach.

– Paweł dbał o Gdańsk jako wspólnotę obywateli. To było dla niego ważne, żeby religia, światopogląd czy sympatie polityczne nie dzieliły. Ludzie czuli jego miłość do Gdańska. Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, ale dziś nie czuję takiej siły. Polityka jest taka brutalna – stwierdziła na łamach portalu onet.pl.

