Kolejny knur Hollywood. John Duram, burmistrz homoseksualista oskarżany o dobieranie się do członków chóru wesołków

Burmistrz West Hollywood oskarżany jest o dopuszczanie się lubieżnych czynów i molestowanie. Przez lata uchodziło mu to płazem, ale teraz zarzuty są poważne bo stawiają je członkowie chóru homoseksualistów.

John Duram przez lata był pieszczoszkiem środowisk LGBTPKP. Płazem uchodziły wszystkie związane z nim skandale, bo miasto którym rządził – West Hollywood znane jest z rozwiązłości i dewiacji jego mieszkańców.

Burmistrz homoseksualista przechwalał się, że nosi bieliznę obszytą złotymi lamówkami, a dla środowiska miejscowych kochających dziwaczniej organizował publiczne akcje dotyczące np profilaktyki raka odbytu.

Mimo, iż miasto w 2016 roku zapłaciło ponad 500 tysięcy dolarów ugody jednemu z pracowników w ramach odszkodowania za molestowanie go, Duran został ponownie wybrany na burmistrza. Urzędnik został zatrudniony po tym jak odbył stosunek z burmistrzem.

Teraz sprawy dla homo burmistrza Durama mają się znacznie gorzej, bo mieszkańcy chcą zorganizować wielkie protesty i doprowadzić do usunięcia go z urzędu. Trzech z pięciu miejskich radnych chce by Duran zrezygnował ze stanowiska

Tydzień temu ze stanowiska zrezygnował wiceprzewodniczący miejskiej Komisji Bezpieczeństwa. Zrobił tak na znak protestu przeciwko tolerowaniu wyuzdania burmistrza i uczynienia ze swych seksualnych ekscesów sprawy publicznej.

– Najwyższy czas, by ruch #MeToo także zawitał do West Hollywood – powiedział w rozmowie z Los Angeles Times.

Wszystko za sprawą oskarżeń o molestowanie, które wniosło 3 członków chóru homoseksualistów – Gay Men’s Chorus of Los Angeles. Burmistrz przez lata był przewodniczącym rady chóru. Trzech wesołkowatych chórzystów opisało za co ich próbował łapać i co gdzie próbował im wsadzić.

Kolejny skandal burmistrza związany jest z miejscowym miliarderem, sponsorem Demokratów i działaczem LGBTPOKOSLD. Ed Buck znany był z urządzana orgii dla wesołków. Dwie z nich zakończyły się śmiercią dwóch młodych czarnoskórych mężczyzn, którzy mieli umrzeć z powodu przedawkowania narkotyków. Miliarder i burmistrz przez lata blisko ze sobą współpracowali.

Knura z Hollywood broni środowisko miejscowych homoseksualistów, którzy twierdzą, że tacy jak on umożliwili im wyjście z cienia, szafy, czy czego tam jeszcze. Sam burmistrz mówi, że jest „wrażliwym wesołkiem”, a domagającym się usunięcia go przeszkadza jego orientacja seksualna.