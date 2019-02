Korwin-Mikke ostro odpowiada Kaźmierczakowi. „Ten pomysł już był. Wprowadził go Adolf Hitler”

Cezary Kaźmierczak, jedna z czołowych postaci Warsaw Enterprise Institute, czyli zaplecza partii Roberta Gwiazdowskiego uważa że należy do Polski sprowadzać masowo imigrantów. Doczekał się ostrej odpowiedzi ze strony Korwin-Mikkego.

O pomyśle Kaźmierczaka poinformował na Twitterze Krzysztof Bosak – jeden z liderów Koalicji Propolskiej. Warsaw Enterprise Institute opublikował dokument z którego wynika że celem powinno być zwiększenie populacji Polski do 50 milionów w 2050 roku.

Co ciekawe, by to osiągnąć planowane jest uzupełnienie niedoborów poprzez ściąganie imigrantów, patrząc na prognozy demograficzne w sumie około 16 milionów.

– Przedstawiamy koncepcję, której realizacja ma skutkować tym, że w Polsce za 30 lat mieszkać będzie 50 mln osób. Jest to o 11,56 mln ludzi więcej niż obecnie i o ponad 16 mln osób więcej, niż zakładają to prognozy demograficzne – czytamy w dokumencie WEI.

Do pomysłu Cezarego Kaźmierczaka odniósł się na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. – Kaźmierczak wpadł na genialny pomysł: by Polki nie musiały się męczyć rodzeniem i wychowywaniem dzieci, a polscy przedsiębiorcy mieli kogo zatrudniać, trzeba sprowadzić do Polski 15 milionów imigrantów – zaczyna.

– Ten pomysł już był. W 1939 roku Adolf Hitler wprowadził dla polskich kobiet aborcję na życzenie – i chciał po wojnie sprowadzić 15 milionów niemieckich osadników. Ktoś powie: to nieuczciwe porównanie; przecież wtedy rządziliby Niemcy, a tu rządzilibyśmy my. Błąd. Gdy Rzymianie ściągali do Italii masy niewolników i osadników, to rządzili przecież Rzymianie; i jak to się skończyło? – dodaje.