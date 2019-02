Lech Wałęsa szaleje. „Fałsz, urojenia, popaprańcy. JA zapanowałem nad kretynami.” Ziemkiewicz się śmieje

Lech Wałęsa coraz bardziej szaleje w mediach społecznościowych. „Koncepcje” dotyczące jego własnego życiorysu lgną mu się w głowie niczym króliki. Teraz napisał kolejny zbitek własnych urojeń na temat rządu śp. Jana Olszewskiego i tzw. „nocnej zmiany”.

Najwyraźniej przypominanie Lechowi Wałęsie jego własnych zachowań niezbyt mu się podoba. Niestety zmarł Jan Olszewski i przy tej okazji przypomniano wiele razy wątek odwołania jego rządu i rolę ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy w tej sprawie.

Jest jasne, że Lecha Wałęsę w tamtym czasie najbardziej niepokoiła sprawa ujawnienia teczek Służby Bezpieczeństwa PRL. Dzięki pracy historyków oraz po ujawnieniu teczki, którą osobiście przechowywał gen. Czesław Kiszczak, dzisiaj wiemy dlaczego było to dla niego tak ważne.

Żeby do tego nie dopuścić postanowił jak najszybciej odwołać rząd Jana Olszewskiego i zatrzymać wykonywanie uchwały lustracyjnej, którą przeforsował w Sejmie poseł Janusz Korwin-Mikke.

„Zaczynam czytać to nieszczęsne indywiduum ze szczególną „sadysfakcją”. Jak on się męczy…” – skomentował szyderczo urojenia Wałęsy Rafał Ziemkiewicz.

Co takiego napisał Lech Wałęsa? Poniżej pełna treść jego wpisu na Facebooku. Pisownia oryginalna. Czytasz na własną odpowiedzialność ;)

„To są stare teksty wydane w tamtym czasie .Dziś chcą popisać się tymi kłamstwami kolejny raz

Nocna Zmiana . to fałsz , urojenia Kurskiego i popaprańców

Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie nie mając szans więc uruchomił teczki po to ,byśmy się tak podzielili , by zniszczyć mądrą lustrację ,by nie można powołać długo żadnego rządu ,to prowokator nieodpowiedzialny , tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa , nie mając i nie proponując niczego na następny dzień , miał szczęście ,że byłem ja i zapanowałem nad kretynami nieodpowiedzialnymi ,pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej ,było bardzo blisko .

Taka jest prawda o tych szaleńcach

Nagranie powstało na moje polecenie ,zdobyte od kamerzystów i przerobione , pod popaprańców urojenia , z lekceważone jako śmieszne , chodzi do dziś w tej kłamliwej , bzdurnej koncepcji , prędzej czy później prawda się obroni . L.Wałęsa

Obalenie Rządu Olszewskiego –To był najbardziej nieudany rząd w historii najnowszej

.Właściwie nigdy nie był z kompletowany zawsze brakowało kilku ministrów , byli w zamian kierownicy .

Robił wszystko ,ale to co było mniej potrzebne na ten czas ..Same konflikty i złe decyzje .

To doprowadziło do zebrania podpisów przez posłów w celu odwołania tego rządu .

Zbieranie podpisów trochę trwało , bo się nie spieszono , to doszło do uszu Olszewskiego i Macierewicza .

Postanowili ratować się poprzez skłócenie sceny politycznej rzucając nie przygotowaną lustracje .

Skłócenie by nie mógłby długo powstać nowy rząd a Oni by sobie rządzili .

Gdzie tu interes Polski .Paraliż kraju kompletny .

Wszystkie ogniwa władzy sparaliżowane .Nic nie przygotowane .

Tylko w tej sytuacji musiałby być w prowadzony stan wojenny , ale kto i jak miał go wykonać .

Ta sytuacja kwalifikowała się pod trybunał .Zapanowałem nad szaleńcami i ich nieodpowiedzialnymi pomysłami udało się mieliśmy szczęście .

Kiedyś historia w wolniejszy czasie to udowodni .

Nie było ordynacji wyborczej , nie było ustalonych terminów ,a kto i kiedy miął to zrobić kto podpisać przy paraliżu teczkowym wszystkich struktur Państwa .Pełna anarchia .”