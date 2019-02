Macron zmierzy się z Żółtymi Kamizelkami. Tym razem w referendum

Jak donosi „Le Journal du Dimanche”, prezydent Macron najpewniej ogłosi referendum w maju. Głosowanie stanowi odpowiedź francuskiego prezydenta na fenomen ruchu Żółtych Kamizelek oraz ich postulatów.

Referendum ma ostatecznie rozstrzygnąć „wielką debatę”, którą Macron zainicjował po tym, jak seria gwałtownych protestów wstrząsnęła jego prezydenturą i zmusiła do licznych ustępstw. Mowa między innymi o podwyższeniu płacy minimalnej oraz obniżce podatków.

Zapowiadane referendum miałoby się odbyć 26 maja, kiedy to Francuzi będą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pałac Elizejski nie potwierdził oficjalnie tych doniesień, ale sam Macron podkreślił, że jest to obecnie „jedyna opcja na stole”.

Według Le Journal du Dimanche mają paść pytania o zredukowanie liczby krajowych prawodawców oraz narzucenie ograniczenia czasowego w ramach starań o przebudowę francuskiego systemu politycznego.

Urzędnicy poinformowali w rozmowie z gazetą, że ze względów praktycznych, w tym z logistyki związanej z przygotowaniem kart do głosowania, decyzja o przeprowadzeniu referendum będzie musiała zostać podjęta w ciągu kilku następnych dni.

