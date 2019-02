Solidne wsparcie dla Biedronia! Popiera go sam Kononowicz. „Głosujcie na Wiosnę” [VIDEO]

No to Robert Biedroń ma wygraną jak w banku! Popiera go były kandydat na prezydenta Białegostoku, Krzysztof Kononowicz. Znany ze swojego sweterka Kononowicz stwierdził, że w wyborach odda głos właśnie na Wiosnę. „Ryszardzie Biedroń, trzymaj się!” – powiedział Kononowicz.

Kononowicz tak popiera partię Wiosna, że nawet nie wie kto jest jej założycielem i jak ma na imię. W nagraniu zamieszczonym na YouTube tłumaczy czemu popiera byłego prezydenta Słupska.

„Założył ją Ryszard Biedroń. Bardzo dobrze. Ja popieram tę partię i nawet zagłosuję na nią. Co macie głosować na łachmytów – na PO, PSL, SLD? To są ludzie wydzieracze, kłamczuchy, oszukańcy, którzy was oszukują, okłamują, zabierają pieniążki i tak dalej” – mówi Kononowicz.

„Szanowni państwo, nie głosujcie na te partie. Głosujcie na Wiosnę. Wiosna to jest wiosna – przyjemność, radość, szczerość. Kwitną drzewa, wszystko. Owoce, jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, mirabelki, szczaw. Wszystko rośnie. Pomidory, ogóreczki. Wszystko rośnie. Głosujcie na Wiosnę. To bardzo szczera i uczciwa partia Ryszarda Biedronia” – mówił do kamery Kononowicz.

„On był prezydentem miasta Torunia. O przepraszam, Słupska. Słupianie zgodnie żyli itd. Ja popieram tę partię i Ryszarda Biedronia” – stwierdził.

Swój wywód zakończył pozdrowieniami dla Biedronia, co prawda Ryszarda.

„Ryszardzie Biedroń, trzymaj się! Wysyłam tobie piątkę” – powiedział Kononowicz.

