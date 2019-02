Syn polskich Żydów zaatakowany we Francji. Padł ofiarą arabskiego antysemityzmu? [VIDEO]

W niedzielę 17 lutego minął dokładnie trzeci miesiąc protestów „żółtych kamizelek” we Francji. Końca nie widać, a każda sobota przynosi coś nowego. Niezmienne pozostają wieczorne burdy i walki z policją.

Znakiem wyróżniającym tej soboty był „akt antysemityzmu” wobec filozofa Alaina Finkielkrauta, zresztą syna polskich Żydów. Padł on ofiarą antysemickich wyzwisk podczas manifestacji „żółtych kamizelek”.

W kontekście powszechnej histerii o wzroście antysemityzmu we Francji, świetny argument dla rządu. Atakującym mógł być jednak salafita, na co wskazywałaby jego broda. Sam filozof tez twierdzi, że nie był to typowy manifestant.

🇫🇷 Insultes contre #AlainFinkelfraut : le philosophe précise qu'il ne s'agissait « pas d'un #GiletsJaunes à l'origine » et indique qu'il « avait une légère barbe (…) Il m'a dit : “Dieu va te punir”, ça c'est la rhétorique islamiste ». #StopAntisemitisme pic.twitter.com/OAhGKHhyud — La Plume Libre (@LPLdirect) February 17, 2019

Według oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udział w XIV sobocie protestów wzięło 41,5 tys. demonstrantów, z czego 5 tys. w samym Paryżu.

Byłby to nieznaczny spadek w stosunku do ubiegłego tygodnia w całym kraju i zaledwie o 500 demonstrantów więcej w stolicy, ale zmniejszanie się tej liczby może być manipulacją ze strony MSW.

Według „Żółtego numeru”, kolektywu „żółtych kamizelek” powołanego m.in. do liczenia uczestników, ostatnie dwie soboty gromadziły tyle samo ludzi i liczba ta przekroczyła za każdym razem 100 tys. W Paryżu, gdzie doszło do starć i zamieszek zatrzymano 23 osoby.

Lyon : beau moment avec les motards pour l’acte 14 des Gilets jaunes.#GiletsJaunes #acte14 pic.twitter.com/pX1lxHlbav — D Anthony (@AnthonyDepe) February 16, 2019

Trudno określić, które liczby są prawdziwe, ale widok całych niemal Pół Elizejskich zajętych w czasie przemarszu pozwala stwierdzić, że przynajmniej w Paryżu raczej manifestantów przybyło. Sprzyjała temu też niewątpliwie niemal wiosenna pogoda.

Demonstracja była pokojowa, ale wieczorem w okolicach Pól doszło do starć między demonstrantami a policją.

Manifestacje odbywały się także w Rouen, Le Havre, Tarbes, Strasburgu, Le Mans („24-godzinny marsz”), w Bordeaux, Tuluzie, Marsylii, Lyonie, Nantes, Lille, Nicei, czy Saint-Etienne. Wieczorem w Bordeaux także doszło do tarć do z policją.

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w Rouen, gdzie w tłum wjechał spanikowany kierowca. Cztery osoby zostały ranne.