Tak mieszka Justyna Żyła. Dom wart jest grubo ponad milion złotych! [FOTO]

View this post on Instagram

Ciotka…klotka…matka…Polka …😂tez czasem wychodzi 😅😅😅to nie to co myślicie 😅😅😅😅#duzobywnikac#sylwestrowo#andrzejkowo#smiesznie #stanikaniewidax#cyckiurosly#wiecniewypadnaprzezdziurewsukni😅😜😜😜😜kajbytakmatkaposzla 😂😅💃💃💃