Tusk ogrzewa wizerunek przed powrotem do Polski? Zamieścił na Twitterze wymowne zdjęcie [FOTO]

Czy Donald Tusk ociepla przed powrotem do polskiej polityki swój wizerunek? Wiele mówi się o tym, że były premier naszego nieszczęśliwego kraju miałby w 2020 roku ubiegać się o prezydenturę.

Donald Tusk sprawuje obecnie drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Polak ponownie został wybrany w marcu 2017 roku, a 2,5-letnia kadencja kończy mu się we wrześniu 2019 roku.

To oznacza, że Tusk mógłby wziąć aktywny udział już w kampanii parlamentarnej na jesieni. Więcej mówi się jednak o tym, że popularny „Król Europy” wróci do kraju pół roku później, by zmierzyć się z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich.

Tymczasem na Instagramie Donald Tusk zamieszcza rodzinne zdjęcia. Czyżby trwało ocieplanie wizerunku przed powrotem do kraju?