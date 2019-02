Wałęsa znów się kompromituje: „Olszewski chciał pozostać przy korycie”

W dniu pogrzebu Jana Olszewskiego były prezydent Lech Wałęsa postanowił podzielić się swoimi krytycznymi przemyśleniami zarówno na temat słynnej ‚nocnej zmiany’ jak i samej osoby premiera Olszewskiego. Zrobił to w charakterystyczny dla siebie, mało taktowny sposób.

Wielu komentujących skrytykowało Wałęsę za ten wpis, będąc zdania, że nie był to dobry czas na tego typu refleksje.

Nocna Zmiana to fałsz, urojenia Kurskiego i jego popaprańców. Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie nie mając szans chciał uruchomić teczki po to, byśmy się tak podzielili, by zniszczyć mądrą lustrację, by nie można powołać długo żadnego rządu, to prowokator nieodpowiedzialny, tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa, nie mając i nie proponując niczego na następny dzień, miał szczęście, że byłem ja i zapanowałem nad kretynami nieodpowiedzialnymi, pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej, było bardzo blisko – czytamy.

Na tym się nie skończyło. W dalszej części wpisu Wałęsa dodał, że rząd ś.p Olszewskiego był „najbardziej nieudanym rządem w historii najnowszej.”

Właściwie nigdy nie był skompletowany, zawsze brakowało kilku ministrów, byli w zamian kierownicy. Robił wszystko, ale to co był mniej potrzebne na ten czas. Same konflikty i złe decyzje.

Prezydent zaliczył przy tym nie lada wpadkę pisząc sam sobie pochlebny komentarz pod postem.

To są stare teksty wydane w tamtym czasie .Dziś chcą popisać się tymi kłamstwami kolejny raz Nocna Zmiana . to fałsz ,… Opublikowany przez Lech Wałęsa Sobota, 16 lutego 2019

źródło:wprost.pl