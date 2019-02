Wsadził odciętą głowę matki do piekarnika. Policja odnalazła sprawcę – Afrykańczyka z blizną

W Paryżu zdekapitowano 60-letnią kobietę. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu w 12. dzielnicy Paryża, ale bez głowy. Ta znajdowała się w… piekarniku.

Policja ogłosiła, że poszukuje w tej sprawie najmłodszego syna kobiety, który jak na razie znajduje się na wolności. Ma być schizofrenikiem.

Podano też rysopis: typ afrykański, 1,75 m, ogolona głowa, budowa atletyczna, blizna po lewej stronie twarzy. A

Alfred Hitchcock pewnie by tego nie wymyślił. Uciekinier wyglądem też wyjątkowo pasuje do jakiegoś horroru.

Po kilku godzinach poszukiwań domniemany sprawa zgłosił się na policję. Ma 33 lata i został umieszczony w areszcie.

🇫🇷 [MEURTRE] Une femme de 60 ans a été décapitée et retrouvée chez elle dans le 12e arr. de #Paris, la tête dans le four. La #police recherche son fils cadet, schizophrène et en fuite : Africain de 1,75m, crâne rasé, athlétique, avec une cicatrice sur le côté gauche du visage.

— La Plume Libre (@LPLdirect) February 17, 2019