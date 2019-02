Wstrząsające wyznanie Joanny Krupy w „Dzień Dobry TVN”. Modelka jest poważnie chora

Joanna Krupa była gościem programu śniadaniowego „Dzień Dobry TVN”, w którym zdradziła, że niedawno dowiedziała się o poważnej przewlekłej chorobie, z którą zmaga się również prowadząca program TVN Kinga Rusin.

Joanna Krupa jest modelką, która w dzieciństwie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jej popularność w Polsce rozkręcił prowadzony przez kobietę program „Top Model” w TVN. Teraz w innym programie stacji modelka przyznała, że zmaga się z poważną chorobą.

Na początku Krupa zaznaczyła, że diagnoza lekarza lekko ją podłamała, stara się bowiem o dziecko, a przez chorobę może mieć problemy z zajściem w ciążę. – Dowiedziałam się, że mam chorobę hashimoto od tarczycy. Ostatnio miałam prześwietlenie i mam powiększoną tarczycę, i nie wiadomo od czego – wyznała Krupa.

Dodała, że kolejnym problemem, z którym się zmaga są męczące ją wahania nastroju. – Tarczyca wpływa też na to czy jesteś w dobrym humorze, czy jesteś smutna. Depresji można dostać przez to, że hormony są nierówne – powiedziała.

– Wiem, że z tarczycą ma problem co druga czy trzecia kobieta i to jest masakra. Woda się zatrzymuje, rano wstajesz i masz oczy napuchnięte. Nie chodzi o to czy jesz więcej czy mniej. Teraz nie mogę schudnąć 2,5 kg. Niby to nie dużo, ale męczy mnie to – dodała.

Choroba Hashimoto to choroba z autoagresji powstająca na skutek błędu układu immunologicznego (odpornościowego), w który powoduje, że organizm zwraca się przeciwko sobie. Z nieznanego powodu układ immunologiczny rozpoznaje białka tarczycowe jako wrogie i niszczy je, upośledzając aktywność enzymu odpowiedzialnego za syntezę hormonów tarczycy.

Źródło: naTemat/Poradnik Zdrowie