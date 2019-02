Zagłodzili swe dziecko niemal na śmierć. 5-miesięczne niemowlę ofiarą fanatycznych wegan

Na Florydzie aresztowano parę wegan, którzy doprowadzili niemal do śmierci swe 5-miesięczne dziecko. Żywili je tylko ziemniaczaną papką.

W Orlando na Florydzie aresztowano parę wegan, którzy niemal doprowadzili swe 5-miesięczne dziecko do śmierci głodowej. Fanatycy żywili niemowlę papką ziemniaczaną, którą uznawali za równie dobrą jak mleko.

Uratowane dziecko ważyło zaledwie 3,6 kilograma – mniej niż w chwili narodzin. Było śpiące i tak wycieńczone, że przez skórę wyraźnie było widać żebra. Było też całkowicie odwodnione, a temperatura jego ciała na zmianę rosła i spadała

– Nigdy nie widziałem diecka w takim stanie, tak blisko śmierci – powiedział w rozmowie z lokalną telewizją WFTV detektyw Lauren Watson, z policji w Titusville

20-letnia Julia French i 31-letni Robert Buskey oskarżeni są o zaniedbanie dziecka, narażenie go na śmierć i doprowadzenie go do utraty zdrowia. Mężczyzna już wcześniej był skazywany za przestępstwa związane z narkotykami.

Dziecko ratowane jest teraz w szpitalu na Florydzie, ale lekarze uważają, że w przyszłości może mieć poważne kłopoty zdrowotne i do końca życia może być ofiarą praktyk swych fanatycznych rodziców.