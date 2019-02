Ziemkiewicz niszczy pisowską naiwność. Prowadząca wyraźnie nerwowa. Kolejny prawicowy publicysta wyleci z TVP za prawdę? [WIDEO]

Rafał Ziemkiewicz wbił szpilę w rząd PiS i ich ignorancję w kwestii aktu 447 w sprawie odszkodowań od Polski dla Żydów. Za te słowa może polecieć z TVP!

– Mienie bezspadkowe bodajże od czasów rzymskich a na pewno od czasów Kodeksu Napoleona… jest zasada, że jak ktoś umiera i nie pozostawia spadkobierców to przechodzi jego majątek na rzecz panującego, czyli w tym wypadku w dzisiejszych czasach na rzecz Skarbu Państwa. Więc tu nie ma żadnej podstawy – wyjaśnił Rafał Ziemkiewicz.

– Jaka może być podstawa, by tę kasę z Polski wydusić? Powiedzieć, że zbrodniarz nie może dziedziczyć po tym, kogo zamordował. Czyli jak to powiedział Izrael Singer, były szef Światowego Kongresu Żydów, „my nie pozwolimy, by Polacy dziedziczyli po Żydach”. To nie ważne, jakie są uzasadnione czy nie. Oni sobie obliczyli tyle a tyle miliardów jest warte mienie, które należało do Żydów i ponieważ Polacy byli sprawcami – bo w tym przypadku trzeba ich przedstawić jako sprawców holokaustu i cały świat musi być przekonany, że to my zrobiliśmy holokaust – to wtedy wypłacenie przez Polaków tych odszkodowań ma sens – tłumaczył Ziemkiewicz.

– I tak się to robi. To operacja rozpisana na wiele lat, obejmowała przyjęcie tego niesławnego aktu 447, gdzie u nas tłumy mędrków mówili „nie, to nie ma żadnego praktycznego znaczenia”. Idźcie to panu Pompeo powiedzcie, że Kongres USA przyjął ustawę, która nie ma żadnego praktycznego znaczenia – ironizował.

Prowadząca rozmowę była nerwowa od momentu powiedzenia o akcie 447 i powiedziała, że „musimy kończyć”. Ziemkiewicz jednak jeszcze dodał „optymistyczny akcent” wspominając rzecznik PiS Beatę Mazurek.

– Pani Beata Mazurek powiedziała, że oni zrobią uchwałę sejmową i nią dadzą odpór. No to ja odetchnąłem – Boże, skróć ten miecz, co siecze kraj uchwałą sejmową – miecz zostanie skruszony. Weźmiemy sobie tę uchwałę, powiesimy se na ścianie i niech nam wtedy kto co powie – podsumował Rafał Ziemkiewicz.

Jak myślicie, poleci tak samo, jak Wojciech Cejrowski?

Z dedykacją dla pisoskich klakierów i sporej części pisoskiego betonu, którzy jechali z przekazem ze ustawa 447 nie ma żadnego znaczenia. + polewka z Beaty Mazurek pic.twitter.com/ZriCBQXXYM — FighterRN 🇵🇱🇮🇹🇭🇺 (@Fighter_RN) February 16, 2019

Źródło: twitter.com