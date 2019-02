Żydowski publicysta grozi Ziemkiewiczowi pozwem sądowym. Czy polski dziennikarz pójdzie z torbami? Termin ultimatum upływa jutro w południe…

Igor Lendorf poczuł się obrażony słowami Rafała Ziemkiewicza, który napisał: „Najgorsze w tym wszystkim, że człowiek nawet nie może w odpowiedzi znienawidzić Żydów, bo przecież wie, że tym sk**synom właśnie o to chodzi”.

Lendorf za ten wpis zagroził znanemu pisarzowi, publicyście i współzałożycielowi stowarzyszenia Endecja Rafałowi Ziemkiewiczowi procesem.

Żądam przeprosin i usunięcia tego haniebnego wpisu, do poniedziałku 18.02 do godz.9 rano – w przeciwnym razie występuję na drogę postępowania cywilnego, z dodatkowym żądaniem sowitego zadośćuczynienia. https://t.co/ltBBk1MGbr

„Sk***ym synem gdy kogo nazwali nie znaczy wcale by to jego maci niepoczciwość zadano” – pewnie Pan nie wie, który to z klasyków… Czekam spokojnie na pozew, w sądzie się pan dowie https://t.co/DmBWFw05pG

