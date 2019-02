23-letni żołnierz zgwałcił trzy nastolatki? Wyciekły wstrząsające szczegóły

23-letni żołnierz Wojska Polskiego może zostać skazany nawet na 12 lat więzienia, zarzucono mu zgwałcenie trzech nastolatek. Wstrząsające szczegóły śledztwa ujawnił „Dziennik Wschodni”.

Wojciech J., żołnierz z okolic Janowa Lubelskiego, miał zbierać zdjęcia nastolatek, które później wykorzystywał do zmuszania młodych dziewczyn do seksu.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2016-2018 żołnierzy wykorzystał seksualnie co najmniej trzy dziewczyny w wieku od 15 do 18 lat. Pochodzą one z okolic Janowa Lubelskiego, Biłgoraja i Sandomierza.

Z każdą z nich żołnierz miał postępować w ten sam sposób. Najpierw zdobywał sympatię dziewczyn przez Facebooka, następnie namawiał je do wysyłania zdjęć – z czasem coraz bardziej odważnych.

Z pierwszą z kobiet Wojciech J. zaczął spotykać się pod koniec 2015 roku, wówczas miała ona 15 lat. Kiedy zyskał dostęp do jej intymnych zdjęć wykorzystywał je do zmuszania dziewczyny do współżycia, grożąc ich upublicznieniem.

W kolejnych przypadkach scenariusz był bardzo podobny. Najpierw żołnierz zdobywał zdjęcia, a następnie zmuszał kobiety do seksu. Jedna z jego ofiar nie chciała jednak wysyłać mu półnagich zdjęć.

Mężczyzna spotkał się więc z kobietą i niczego nie spodziewającą się ofiarę wywiózł do lasu, gdzie zmusił ją do seksu oralnego. Po tym Wojciech J. miał zaproponować, by zostali parą, a nastolatka zgodziła się.

Jednak podczas kolejnego spotkania kobieta uciekła żołnierzowi i opowiedziała o wszystkim bratu. Ten powiadomił policję. W kwietniu ubiegłego roku Wojciech J. został zatrzymany. 23-latkowi grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Dziennik Wschodni