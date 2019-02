Córka przeciwko ojcu. Rodzinna awantura o znaną firmę. Do akcji wkroczył Krzysztof Rutkowski

Dziś córka prezesa Drutex-u i jej mąż próbowali dostać się do firmy. Jednak skutecznie uniemożliwili im to pracownicy agencji Krzysztofa Rutkowskiego, którzy od rana obstawili wejście do zakładu. Córka Gierszewskiego i jej mąż są podejrzewani o próbę nielegalnego przejęcia Drutex-u.

Drutex to jeden z największych producentów okien w Europie. 17 lutego prezes Leszek Gierszewski zawiadomił bytowską policję o próbie nielegalnego przejęcia jego spółki. Z wydanego przez firmę oświadczenia wynika, że stoją za tym córka i zięć prezesa.

„Pod nieobecność Pana Leszka Gierszewskiego – założyciela i głównego akcjonariusza spółki (…) podjęto podstępne działania, których celem było usunięcie Pana Prezesa i przejęcie władzy w firmie. Szczególnie bulwersujący jest fakt, iż działania te podjęły osoby z najbliższej rodziny, tzn. córka oraz jej mąż (radca prawny)” – czytamy w oświadczeniu.

Niegodziwą próbę przejęcia mieli udaremnić lojalni wobec Gierszewskiego pracownicy oraz… pracownicy agencji Krzysztofa Rutkowskiego.

„Na skutek wsparcia lojalnych osób z załogi spółki oraz dzięki pomocy profesjonalnych podmiotów, takich jak BIURA RUTKOWSKI – RUTKOWSKI GROUP, udało się zapobiec tragedii i zachować wiarygodność firmy, która jest największym pracodawcą w Bytowie i w regionie. W sprawie zostało również złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa” – poinformowano w oświadczeniu firmy.

Na razie nie są znane szczegóły sprawy. Wczoraj Leszek Gierszewski złożył do prokuratury rejonowej w Bytowie doniesienie. W wyjaśnianiu sprawy udział bierze również bytowska policja.

