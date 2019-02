HIT INTERNETU! Pijany Polak przebił się do amerykańskiej polityki i został gwiazdą telewizji. „Wielki” występ w Fox News w „Greg Gutfeld Show” [WIDEO]

Przez miesiące hitem internetu było nagranie pokazujące pijanego Polaka, który próbuje zamiast bluzy włożyć na grzbiet kalesony. Teraz Polak został bohaterem jednego z najpopularniejszych show Fox News. Prowadzący porównał rozpaczliwe próby Polaka do wysiłku zdobycia władzy przez Demokratów.

Cotygodniowy program Greg Gutfeld Show jest jedną z najpopularniejszych audycji w amerykańskich kablówkach. Co sobotę kilka milionów ludzi zasiada przez telewizorami, by dowiedzieć się co Gutfeld i jego goście mają do powiedzenia na temat polityki.

Tym razem pretekstu do komentarzy dostarczył filmik z YouTube pokazujący grupę Polaków prawdopodobnie gdzieś na obczyźnie. Wszyscy są pijani, a jeden z nich próbuje wciągnąć na grzbiet kalesony sądząc, że to bluza. – Chciałbym żebyście popatrzyli na tego faceta. Nie mogłem przestać tego oglądać – mówi Gutfeld.

Prowadzący program porównuje te rozpaczliwe wysiłki do usiłowań Demokratów zdobycia władzy. Są równie nieporadni jak ów kompletnie pijany Polak. Greg Gutfeld wyśmiewa ich socjalistyczne poglądy, politykę rasowej afirmacji, ich sztuczne, wydumane problemy i porównuje z tym co robi mów Trump, którego można i nie lubić, ale jest przynajmniej normalny i szczery. Według niego przypomina każdego ze zwykłych Amerykanów i dlatego tak bardzo nienawidzą go elity.

Na szczęście bohater filmiku nie został zidentyfikowany jako nasz rodak, dzięki czemu pewnie uniknęliśmy kolejnej serii dowcipów o Polakach. Tak czy owak Polak już zaistniał w amerykańskiej polityce jako symbol głupoty i nieudolności Demokratów.