Jesteś pedofilem to zostań jeszcze zmiennopłciowcem. Będziesz bezkarnie napadał na dzieci. Sąd w Szkocji zwalnia pedofila grasującego po publicznych toaletach

Szkocki sąd zwolnił pedofila, który napadł w publicznej toalecie na dziewczynkę. Zboczeniec był bowiem zmiennopłciową „kobieta”.

Zmiennopłciowy zboczeniec zidentyfikowany jako Katie Dolatowski napadła na 10-letnią dziewczynkę w toalecie centrum handlowego w Kirkcaldy. Dewiant podający się za kobietę złapał dziecko za twarz i wepchnął z powrotem do ubikacji kiedy z niej wychodziło.

Potem Dolatowski kazała ściągnąć dziewczynce spodnie i zagroziła, że zabije jej matkę. Dzielna dziewczynka uderzyła go jednak w twarz, w miejsce, w który nie wiadomo co on tam ma, zdołała się wyrwać i uciec do taty, który czekał na zewnątrz.

W innym sklepie Dolatowski próbowała też zrobić zdjęcie dziewczynce, która załatwiała w toalecie swą potrzebę. Sąd Kirkcaldy Sheriff Court okazał się wyjątkowo łaskawy. Sędzia James Williamson zdecydował, że nie tylko pójdzie do więzienia, ale nie będzie miał nawet założonej opaski elektronicznej, która pozwala monitorować zboczeńców. Pedofil Dolatowski został skazany jedynie na prace społeczne.

Matka napadniętej dziewczynki oświadczyła, że jest zszokowana decyzją sądu i nie ma żadnej pewności, iż zboczeniec nie zrobi czegoś równie podłego, albo nawet gorszego.

– On grasował po toaletach. Chodził tam specjalnie by polować na dzieci – powiedziała matka wyraźnie odmawiając odnoszenia się do Dolatowskiego jak do kobiety.

18-letni Dolatowski spędził jakiś czas w zakładach opieki i miał zdiagnozowaną chorobę psychiczną. Mama dziewczynki nie jest jednak tym poruszona. – Wiele osób przebywa w zakładach opieki, ale nie napada na dzieci – powiedziała. – Nie obchodzi mnie jaka jest jego przeszłość. Jest pedofilem, a został wypuszczony.

Cała sprawa zmobilizowała organizację Szkockich Kobiet i Dziewcząt, by powołać patrole pilnujące łazienek, toalet i tym podobnych miejsc przed wchodzeniem do nich przez mężczyzn, którzy twierdza, że są kobietami.

W Szkocji forsuje się prawo, by każdy mógł sobie dowolnie zmienić płeć bez przechodzenia badań, czy zabiegów medycznych.

– Ten okropny przypadek napaści przypomina nam, że seksualni drapieżnicy będą wykorzystywali możliwości, a my musimy zrobić wszystko, by ograniczyć ryzyko – powiedziała rzecznik organizacji. – Ponad 90% ataków na tle seksualnym dokonywanych jest przez mężczyzn. To, że miejsca dla kobiet dostępne są teraz dla mężczyzn tylko dlatego, że mówią ze są zmiennopłciowcami budzi ogromne zaniepokojenie.