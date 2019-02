Klan Adamowiczów zbuduje polityczne kariery na śmierci prezydenta Gdańska? Teraz propozycję startu w wyborach dostał jego brat

Już nie tylko wdowa po Pawle Adamowiczu, lecz także jego brat może wystartować w wyborach do Europarlamentu. Piotr Adamowicz przyznał, że dostał taką propozycję.

Jak podaje Wirtualna Polska, brat zabitego prezydenta Gdańska dostał taką propozycję. – Byłem indagowany w tej sprawie – mówił w rozmowie z wp.pl.

Piotr Adamowicz nie chciał jednak wyjawić skąd spłynęła ta propozycja. – 10 dni temu zadzwoniła do mnie osoba, która jest prawą ręką pewnego polityka i zapytała, czy wystartuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odpowiedziałem, że nie, ale ponieważ byłem dalej indagowany telefonicznie w sprawie mojego zaangażowania politycznego odpowiedziałem, że nie mam też zamiaru uczestniczyć w konklawe – zarzekał się.

Już od kilku tygodni o propozycjach startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówiła Magdalena Adamowicz. – Paweł dbał o Gdańsk jako wspólnotę obywateli. To było dla niego ważne, żeby religia, światopogląd czy sympatie polityczne nie dzieliły. Ludzie czuli jego miłość do Gdańska. Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, ale dziś nie czuję takiej siły. Polityka jest taka brutalna – twierdziła w rozmowie z onet.pl.

Jednak, jak ujawnił dziennikarz Konrad Piasecki w programie „Kawa na ławę” na antenie TVN24, wdowa po Pawle Adamowiczu ma wystartować w eurowyborach. Magdalena Adamowicz miałaby zająć drugie miejsce na listach Koalicji Europejskiej na Pomorzu, natomiast jedynka przypadłaby Januszowi Lewandowskiemu. W tej sytuacji nie wiadomo co ze startem syna Lecha Wałęsy – Jarosława, który do tej pory był typowany jako „dwójka” na Pomorzu.

Czy brat tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza także zmieni zdanie i zdecyduje się zaspokoić swoje polityczne aspiracje?

Źródła: wp.pl/nczas.com