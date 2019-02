Max Kolonko ostro! „Kaczyński z Terleckim to są zakamuflowani Żydzi. Takie sk****syństwo, że mnie szlag trafia” [VIDEO]

Mariusz Max Kolonko zamieścił w sieci nowe nagranie, w którym odnosi się do sytuacji ze skandalicznymi słowami premiera Netanjahu i przypomina swoje nagranie sprzed kilku miesięcy. – Kaczyński z Terleckim to są zakamuflowani Żydzi, którzy na koniec swojego życia zrobili im prezent – mówi znany dziennikarz.

Przypomnijmy, że w czwartek „Jerusalem Post” informował, iż premier Benjamin Netanjahu powiedział, że „naród Polski współpracował z nazistami w czasie Holocaustu”. Po interwencji Kancelaria Premiera Izraela wyjaśniła, że nie mówił on o narodzie Polskim, a o Polakach.

Max Kolonko przypomina, że sam premier Morawiecki podpisał 8 miesięcy temu oświadczenie, w którym przyznał, że Polacy mordowali Żydów. – Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy podczas II Wojny Światowej – napisano w deklaracji.

– Raptem powstaje deklaracja, najbardziej haniebna rzecz jaka mogła powstać. Oto im tylko chodziło, panie Kaczyński, gdzie jest Pana inteligencja? Chodziło im w całej deklaracji o to jedno zdanie, żeby Polacy przyznali, że mordowali Żydów – mówił Max Kolonko.

– A tego odwrotnie nie ma, że Żydzi mordowali Polaków (…) Gdyby Netanjahu napisał: my przyznajemy, że Żydzi mordowali Polaków, to powiesiliby go na haku w Knesecie, a Wy żeście coś takiego zrobili – wskazywał.

– Ja mówię, że oni zrobili to albo celowo, Kaczyński z Terleckim, albo to są zakamuflowani Żydzi, którzy na koniec swojego życia zrobili im prezent (…) Żydzi przez lata będą używali tej deklaracji i mówili: widzicie, mordowaliście nas, płaćcie. To jest takie sk****syństwo, że mnie szlag trafia – dodawał dziennikarz.