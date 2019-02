Młodzi rodzice oszaleli na ich punkcie! Sprawdź listę najpopularniejszych dziecięcych imion w 2018 roku

Marta, Julia, Andrzej a może Janusz? Zastanawiacie się, które z tych imion było najpopularniejsze wśród nowo narodzonych obywateli Polski? Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło oficjalne statystyki.

Piąte miejsce w 2018 roku przypadło Hannie i Aleksandrowi. Imię Hanna otrzymały 7723 dziewczynki, zaś imię Aleksander nadano 7324 chłopcom. Co ciekawe, Aleksander w poprzednich latach trzymał się w czołówce, zajmując 7 miejsce. W zeszłym roku udało mu się jednak wyprzedzić Franciszka oraz Filipa.

Tuż za podium znaleźć można Zofię oraz Szymona. W przypadku dziewczynek, imię Zofia nosić będzie 7928 obywatelek, zaś nowych Szymonów pojawiło się, aż 8234.

Trzecie miejsce zajmuje, wydawać by się mogło najpopularniejsze męskie imię czyli Jan oraz kobiece – Maja. Janów w 2018 roku pojawiło się 8457, zaś Maj 8033. W przypadku Janka pozycja jest niezmienna, zaś Maje awansowały o 3 pozycje w stosunku do 2017 roku.

Blisko zwycięstwa w rankingu 2018 byli Julia i Jakub. W przypadku kobiet, w ostatnich latach było to najpopularniejsze imię damskie i zmiana pozycji może być określana jako zaskoczenie. W poprzednim roku na świecie pojawiło się 8468 Julii oraz 8908 Jakubów.

Niekwestionowanymi zwycięzcami modnych imion zostali jednak Zuzanna i Antoni. Zuzie wyprzedziły Julie o 398 dziewcząt, co jest, jak pisaliśmy wcześniej, zaskoczeniem. Jeśli chodzi o tradycyjne, wydawać by się mogło, starodawne i lekko zapomniane imię Antoni, to widać sporą deklasację. Otrzymało je 9329 chłopców.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji / NCzas.com