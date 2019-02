Niebezpieczny narkotyk Flakka króluje na ulicach Wielkiej Brytanii. Ludzie po jego zażyciu zachowują się jak krwiożercze zombii ! [VIDEO]

Flakka, nowy niebezpieczny narkotyk zyskuje coraz większą popularność na świecie. Na ulicach Wielkiej Brytanii służby odnotowują coraz więcej przypadków zażycia ekstremalnie groźnego narkotyku flakka. Substancja przywędrowała do Europy ze Stanów Zjednoczonych i Australii, gdzie zmieniała ludzi w … nierozumne, agresywne zombi. Ludzie w furii rzucają się na jadące samochody.

Jak zażywa się narkotyk flakka? Można go przyjmować na różne sposoby: wciągać nosem, połykać, palić lub wstrzykiwać. Substancja jest bardzo niebezpieczna i jej zażywanie może doprowadzić do śmierci. Ludzie po zażyciu flakka zachowują się jak…zombie.

Flakka jest narkotykiem znacznie bardziej niebezpiecznym – i to nie tylko dla osób, które go przyjmują, ale też i dla otoczenia. Ten silnie pobudzający dopalacz sprawia, że ludzie zaczynają się zachowywać jak oszalałe zombie – są ekstremalnie agresywni, rzucają się na ludzi i samochody, i kompletnie nie panują nad tym, co robią.

Kolejne „zombie” na ulicach Manchesteru i innych brytyjskich miast po syntetycznej marihuanie!

Flakka nazywana jest potocznie „żwirem”, ponieważ wyglądem przypomina kolorowy żwirek wysypywany do akwarium dla ryb. Dopalacz ten produkowany jest ze związku o nazwie alfa-PVP, który pod względem składu chemicznego niewiele różni się od katynonu – głównej substancji psychoaktywnej innego groźnego narkotyku, zwanego „solami do kąpieli”.

Niestety, o ile katynon został wpisany na listę substancji nielegalnych już w 2011 r., o tyle alfa-PVP nadal jest substancją w świetle prawa legalną. Co więcej, przygotowana na jej bazie flakka jest bardzo tania – może kosztować zaledwie kilka funtów za porcję.

Flakka spożyta w niewielkich ilościach wywołuje uczucie euforii i doprowadza do wzmożonej aktywności ruchowej (objawy te niewiele różnią się zatem od objawów po zażyciu tradycyjnych narkotyków, takich jak np. amfetamina lub kokaina).

Źródło: Wolnosc24.pl