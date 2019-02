Niesamowity widok latającego spodka! Australijska policja ujawnia nagranie z UFO podczas burzy [VIDEO]

Co i raz pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne relacje o dostrzeżeniu UFO w różnych częściach świata. Funkcjonariusze policji z Broome w Australii mają jednak niezwykły widok uchwycony swoimi kamerami.

Na oficjalnym profilu policji w Broome w Australii umieszczono nagranie z kamer przemysłowych. Widzimy na nim, jak w pewnym momencie pojawia się tajemniczy obiekt. Wygląda jak typowy latający spodek. Ciężko więc się dziwić, że zwolennicy teorii o pozaziemskiej cywilizacji od razu dostrzegli w tym UFO.

– Wygląda na to, że nie jesteśmy sami – napisano na oficjalnym profilu policji w Broome.

Ufolodzy są zachwyceni nagraniem, uznając to za dowód na istnienie pozaziemskiej cywilizacji. Ze względu na prędkość obiektu, wskazują na zaawansowanie technologiczne UFO.

Należy jednak pamiętać, że jest wiele innych wytłumaczeń tajemniczego widoku. Mógł to być po prostu zabrudzony obiektyw kamery czy też odbicie światła, np. od samochodu.

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone 🔭🛸🛸🛸🛸 pic.twitter.com/Efh6SuPX7S

— Broome Police (@BroomePol) February 17, 2019