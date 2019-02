Panika w PiS. Pilna narada Kaczyńskiego z wierchuszką partii na Nowogrodzkiej. Bez Morawieckiego

Pod nieobecność premiera Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej ma dzisiaj dojść do pilnego spotkania prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z najbliższymi współpracownikami. Tematem rozmów ma być „kolejny kryzys polsko-izraelski”.

Informatorzy podkreślają, że spotkanie pod nieobecność Morawieckiego to nie przypadek. Z prezesem PiS mają spotkać się tylko kilku, najbardziej zaufanych ludzi Kaczyńskiego. Źródła „DoRzeczy” mówią również, że Kaczyński bardzo chciał, by informacja o spotkaniu nie przedostała się do mediów.

Powodem spotkania ma być „kryzys polsko-izraelski”.

– Kaczyński ma osobisty żal do Morawieckiego, że doprowadził do takiego spięcia tuż przed początkiem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Już dzisiaj widać, że to nie będzie jedno-dwu dniowa przepychanka, że obije się echem w zachodnich mediach i co dla nas ważniejsze może przynieść bardzo duże straty w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział chcący zachować anonimowość informator z bliskiego otoczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Informatorzy będący blisko Kaczyńskiego twierdzą też, że prezes jest zawiedziony Morawieckim. Prezes PiS miał powiedzieć, że Morawiecki, który miał być nowym otwarciem na arenie międzynarodowej, porusza się na niej „jak słoń w składzie porcelany”.

Konflikt został wykorzystany przez wewnętrzną frakcję PiS niechętną Morawieckiemu. W nieoficjalnych rozmowach sugerują, by przed wyborami jesiennymi na czele rządu stanęła „nowa twarz”, jednak oceniane jest to jako nieprawdopodobne.

Źródło: dorzeczy.pl