Szok! Izraelski minister spraw zagranicznych twierdzi, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. A może to Żydzi wyssali antypolonizm

Już wiadomo dlaczego premier Mateusz Morawiecki postanowił zrezygnować z dziwacznego szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Musiały dojść do niego informacje, że Żydzi szykują mu niezły grill. Zapowiedzią tego była wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych, który wprost i głośno przypomniał wczoraj rasistowskie powiedzenie, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Oto szokująca wypowiedź izraelskiego ministra z tłumaczeniem na język angielski:

#IsraElections2019 | 'No one will tell us how to express ourselves, or how to remember our fallen,' Acting FM @Israel_katz tells @NuritBen and @BismuthBoaz following Poland-Israel Holocaust row: pic.twitter.com/8XsQnIEvxL

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) 17 lutego 2019