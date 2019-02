To nie żart. Biedroń tarza się w g…! To nagranie może zakończyć karierę Wiosny [VIDEO]

Robert Biedroń od lat próbuje się dostać do pierwszej ligi politycznej. By osiągnąć swój cel zrobił by wszystko. Był w stanie nawet wdepnąć w… zapaskudzone pieluchy na wizji. Teraz internet przypomniał mu ten wyczyn.

Obecny lider Wiosny fałszując angielskojęzyczny przebój najpierw wdepnął w pomyje, potem w… mokre włosy, a na koniec w dziecięce… g.

Sprawiał wrażenie, jakby nie stanowiło to dla niego problemu, a może dawało mu jakieś szczególne zadowolenie. Oto zapis tych niezwykłych wyczynów nowej nadziei lewackich Polaków:

Powstaje teraz pytanie czy człowiek zabawiający się w taki sposób może być politykiem odpowiedzialnym za losy Polski? Nawet jeśli do władzy wybiera się za niemieckie pieniądze?