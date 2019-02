Zaatakowano pomnik Karola Marksa w Londynie. Ustawiła go Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii

Pomnik niemieckiego filozofa i teoretyka komunizmu Karola Marksa (1818-1883) znajduje się na cmentarzu Highgate w Londynie. Nie jest to jednak jego grób. Po raz drugi w ciągu dwóch tygodni popersie Marska zostało sprofanowane.

Zarząd cmentarza zaapelował na twitterze do autorów: „Niezależnie od tego, co myślisz o spuściźnie Marksa, nie jest to dobry sposób, by o tym powiedzieć”. Na pomniku wymalowano czerwoną farbą napis: „Mauzoleum bolszewickiego Holokaustu – 1917 – 1953 – 66.000.000 zabitych”. Dodano jeszcze napis: „Architekt ludobójstwa – terroru i ucisku – masowego mordu”.

Marks jest pochowany w rzeczywistości w grobie żony, ale w 1956 r. w bardziej widocznym miejscu, ustawiono jego duże popiersie ufundowane przez Brytyjską Partię Komunistyczną. Od tego czasu pomnik atakowano już zresztą wielokrotnie.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy

