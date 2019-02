Zenek Martyniuk jest załamany. Król disco-polo ciężko przeżywa aferę z synem. „To nie ten sam człowiek co kiedyś”

Zenek Martyniuk nie ma w ostatnim okresie najlepszego czasu, a wszystko przez problemy rodzinne z jego synem. Daniel narobił ojcu nie lada zmartwień, a skandalem wokół jego osoby żyły największe media w kraju.

Aferą związaną z „synem Zenka” żyły wszystkie największe media w kraju. Daniel miał wyrzucić ciężarną żonę z domu, wcześniej młode małżeństwo dorobiło się już niebieskiej karty. Problemy w rodzinie „króla disco-polo” trafiły na czołówki gazet.

Wiadomo że ciężko sprawę tę przeżywała żona Zenka Danusia. Tymczasem znajomi Martyniuków mówią, że także Zenek nie ma za sobą najlepszego czasu. Mężczyzna miał zmienić się nie do poznania. – Zenek zgasł, to nie ten sam człowiek co kiedyś – mówi jeden z przyjaciół rodziny.

Wydaje się jednak, że sytuacja powoli się prostuje. Ostatnio Daniel pochwalił się na Instagramie zdjęciem z żoną i nowo narodzonym dzieckiem. Czyżby jednak młodzi nie przekazali tej radosnej informacji świeżo upieczonemu dziadkowi?

– Nie mam pojęcia, co u młodych. Można by napisać telenowelę o tym, co się niby u nas dzieje! Gazety piszą o mnie, co chcą, a ja z nikim nie rozmawiałem i niczego nie komentowałem – powiedział dla tygodnika „Twoje Imperium” Zenek.