Ziemkiewicz ostro o Izraelu: „To Prusy swojego regionu. Wiadomo do czego to prowadzi. Załatwią nam zjednoczenie narodowe pod hasłem »bij Żyda«”

Rafał Ziemkiewicz stwierdził, że Żydzi „są wytresowani” z powodu życia w stałym zagrożeniu do tego, by być „Prusami swojego regionu”. Zaznacza też, że nasycani są tą nienawiścią „przez swe szkoły, media i liderów”.

Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach wyjaśnił, jak działa mentalność Żydów w Izraelu.

– Wystarczy zobaczyć np w filmie Joaua Szamira „Zniesławienie” jak wygląda od strony ucznia „marsz żywych”, obowiązkowy element izr. edukacji. Kilka pokoleń Żydów wychowano w usprawiedliwiającym każdą nienawiść poczuciu osaczenia i to jest problem przede wszystkim dla nich samych – napisał Rafał Ziemkiewicz.

Zaznaczył również, że „wszystko to już historia przerabiała”, zaś „stałe zagrożenie wytresowało ten naród w wierze Starego Fryca, że Żydzi nie mają innego przyjaciela, niż swoja armia”.

– Izrael stał się Prusami swojego regionu, a Żydzi – tropikalnymi Prusakami. Niestety, z grubsza wiadomo, co czego to prowadzi – dodał Ziemkiewicz.

– Żydzi nie wysysają nienawiści do nas (i nie tylko nas) z mlekiem matki – są nią nasycani przez swe szkoły, media i liderów. Nieliczni tylko pamiętają, że, jak to ujął rabin Moskwy, „za winy Trockich cierpią Bronsteinowie” i widzą, że to droga do kolejnej katastrofy – ocenił publicysta.

Stwierdził również potem, że „kolejni politycy opozycji coraz większym półgębkiem czują się zmuszeni potępić Izrael”. – Niewykluczone, że „Bibi”, Lapid i dwóch Katzów załatwią nam upragnione pojednanie narodowe – pod hasłem „bij Żyda” – podsumował Rafał Ziemkiewicz.

Źródło: twitter.com