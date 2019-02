Cejrowski wali prosto z mostu. Ostro o konflikcie polsko-izraelskim, Czaputowiczu i porażce konferencji w Warszawie [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w programie „Studio Dziki Zachód” odniósł się do tematu relacji z Izraelem. Jak to on, nie przebierał w słowach. Stwierdził, że Polska nie ma dyplomacji i srogo skrytykował ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Tłumaczy też, jak wizyta przedstawiciela USA w Polsce powinna wyglądać.

– Cała seria błędów moim zdaniem polskiej dyplomacji, której nie mamy. Tam mamy po ruskich szkołach tzw. „fachowców”, których należało na zbity pysk wyrzucić nawet za cenę tego, że przez jakiś czas nie będziemy sobie radzić. Ale kiedy Jan Olszewski był premierem itd. dostalibyśmy rozgrzeszenie za granicą mając odrobinę nieudolnych dyplomatów. Wtedy byliśmy nowym krajem na rynku i moglibyśmy się tłumaczyć, że dopiero zaczynamy, że nasze elity wybito i tak dalej. Musimy się kiedyś nauczyć i wysyłamy ludzi godziwych, którzy nie mają jeszcze dobrej orientacji w takim terenie jak korytarze ONZ. Należało zastosować opcję zerową wtedy. Nie zrobiliśmy tego, nie mamy dyplomacji – stwierdził Wojciech Cejrowski.

– Pan Czaputowicz – nawet jego nazwisko mi się kojarzy z papuciami, kapciuszkami ciepłymi – kompletnie nie reaguje – powiedział Cejrowski i dodał, że „dyplomacja musi reagować wyprzedzająco”.

Wówczas Krzysztof Skowroński wtrącił się i próbował przekonywać, że „właśnie zareagował”.

– Nie jedziemy na szczyt do Jerozolimy, powiedzieliśmy, że nie będziemy tolerować takiego języka, jakiego używają politycy izraelscy… – twierdził, na co żywo zareagował Cejrowski.

– Przecież właśnie tolerujemy! W dyplomacji działamy wyprzedzająco. Trzeba wiedzieć, że coś takiego może paść. Być przygotowanym. Zaczęło się od tego, że Czaputowicz siedział i kiwał głową, kiedy Pompeo mówił o restytucji mienia żydowskiego. Nie miał żadnej przygotowanej odpowiedzi. Powinien wyciągnąć kartkę żółtą, czerwoną i zieloną – przypomniał znany podróżnik zwracając uwagę, że Czaputowicz „reaguje defensywnie, jak się już mleko wylało”.

– Co on powiedział? Że nie dopuścimy i jest niedopuszczalne? Przecież właśnie się stało – stwierdził Cejrowski.

– Jak była ustawiona wizyta wiceprezydenta USA w Polsce? Razem z Dudą i małżonkami byli w muzeum zagłady Auschwitz. Ich trzeba było przymusowo dogadać dużo wcześniej i zabrać na Wawel i pokazać potęgę Rzeczypospolitej. Zabrać do starej katedry i pokazać potęgę i wiek Rzeczypospolitej. Złoty wiek – podkreślił Wojciech Cejrowski.

– Jedynym wspomnieniem wiceprezydenta USA z Polski będzie afera o mienie żydowskie i jedyne co mi pokazali – bo tylko to widocznie mieli – to był polski – no w Polsce był – muzeum polskie obozu w Auschwitz. To on tyle zapamięta – podsumował.A

Poniżej cała audycja. Wątek o polskiej klapie w podejściu do Izraela zaczyna się od 29-ej minuty.

Źródło: youtube.com