Czołowe amerykańskie media dały się nabrać na feministyczne bzdury i opublikowały nieistniejące wyniki badań. Dotyczą dyskryminacji kobiet przy zatrudnianiu

„New York Times”, „Washington Post” i Bloomberg opublikowały artykuły, które omawiały nieistniejące wyniki badań. Miały one udowadniać dyskryminację kobiet przy zatrudnianiu.

Speak With a Geek – firma zajmująca się rekrutacją do pracy opublikowała wyniki swych rzekomych badań. Miano je zrobić na podstawie ankiet i tysięcy podań o pracę. Wynikało z nich, że jeśli z nadesłanych podań i życiorysów usunąć wszelkie wzmianki pozwalające zidentyfikować płeć starających się o pracę, to 54 % kobiet przechodziło pierwszy etap rekrutacji i było zapraszanych na rozmowy. Kiedy jednak na podstawie nadesłanych dokumentów można było zidentyfikować płeć, to na spotkanie proszono zaledwie 5% kobiet.

Wyniki badań opublikowały największe amerykańskie gazety „New York Times” i „Washington Post” oraz agencja Bloomberg opublikowały artykuły na temat badań wskazując na wielką dyskryminację kobiet i uprzedzenia wobec nich u pracodawców. Dociekliwa okazała się jednak dziennikarka Vox, u której wyniki badań wzbudziły podejrzenia.

„Te statystyki tak bardzo odbiegały od moich własnych doświadczeń, że z miejsca nabrałam wątpliwości” – napisała na Twitterze i postanowiła sięgnąć do źródeł. Okazało się, że nie ma nigdzie informacji na temat metodologii badań, a sama strona internetowa, na których je opublikowano zniknęła z sieci. Podobnie jak wszystkie konta firmy w mediach społecznościowych.

Jak się okazało firma Speak With a Geek wszystko zmyśliła, a wyniki badań miały zapewnić jej promocję. Tak też się stało bo artykuły z wynikami rzekomych badań i opisami dyskryminacyjnych praktyce były dystrybuowane w sieci przez tysiące osób.

