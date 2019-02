Dramatyczne nagranie. Katastrofa lotnicza w Indiach. Dwa samoloty zderzyły się w locie [VIDEO]

Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu w Indiach. Piloci zdołali opuścić uszkodzone maszyny. Niestety jeden z nich zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Do wypadku doszło dziś około godziny 12 czasu lokalnego w okolicach bazy lotniczej Yelahanka niepodal miasta Bengaluru w Indiach.

Samoloty należały do zespołu akrobacyjnego Indyjskich Sił Powietrznych Surya Kiran. Piloci trenowali przed zbliżającym się pokazem.

Do zderzenia doszło w momencie gdy jeden z samolotów leciał w locie plecowym, a drugi w normalnej pozycji, pierwszy nad drugim.

Po zderzeniu piloci zdołali się katapultować. Niestety jeden z nich nie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Zespół akrobacyjny Indyjskich Sił Powietrznych, Surya Kiran, powstał w 1996 roku. Używa samolotów rodzimej produkcji HAL HJT-16 Kiran Mk.II

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm

— ANI (@ANI) 19 lutego 2019