Finał afery z jurnym nauczycielem z Wielkopolski. Na trzy lata trafi do więzienia. Wydalono go też z zawodu

Nauczyciel z gimnazjum w Wyrzyskach w powiecie pilskim został skazany na trzy lata więzienia. Nauczyciel będący grubo po 50-tce wdał się w romans z 14-letnią uczennicą, z którą uprawiał seks. Mimo wniosku prokuratury, nie został osadzony w areszcie, zaś na rozprawach odpowiadał z wolnej stopy. Jak twierdził, zakochał się w dziewczynce.

Skandaliczna sytuacja wyszła na jaw w styczniu zeszłego roku. Jak informuje „Głos Wielkopolski”, to wówczas matka dziewczyny postanowiła sprawdzić zawartość tabletu swojej córki. Była bowiem zaniepokojona dziwnym zachowaniem z jej strony.

Matka była w szoku, gdy odkryła wiadomości wymieniane z nauczycielem jej córki. Jasno wynikała z nich relacja seksualna. Kobieta zawiadomiła dyrekcję szkoły o jurnym nauczycielu.

Władze placówki oskarżyły nauczyciela o zakazane kontakty. Ten początkowo zaprzeczał, jednak w końcu przyznał, że rzeczywiście dochodziło do seksu z dziewczynką. Jednak zapewniał, że nie stosował przemocy, lecz to efekt łączącej ich miłości.

Dziewczynka również broniła jurnego nauczyciela z Wielkopolski podkreślając dobrowolność z jej strony oraz brak stosowania przemocy przez 54-letniego nauczyciela.

Zeznania uczennicy sprawiły, że sądy w Chodzieży i Poznaniu nie zdecydowały się na tymczasowe aresztowanie Jacka O. Domagała się tego prokuratura. Podczas procesu w Chodzieży nauczyciel odpowiadał z wolnej stopy.

Teraz sprawa zakończyła się wyrokiem. Wczoraj Sąd Rejonowy w Chodzieży skazał nauczyciela z Wyrzyska Jacka O. na 3 lata więzienia za uprawianie seksu z uczennicą gimnazjum. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów i dobrowolnie poddał się karze.

Jurny nauczyciel z Wielkopolski został zobowiązany również do zapłaty dziewczynce 10 tys. zł nawiązki, zaś po wyjściu na wolność będzie miał 5 lat zakazu zbliżania się do niej. Ponadto przez osiem lat nie będzie mógł pracować nauczyciel. Jak zaznaczył oskarżony, do szkoły nie wróci, gdyż został dyscyplinarnie wydalony z zawodu.

Źródła: se.pl/nczas.com