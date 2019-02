Jak Platforma z partii „konserwatywnej” co na rekolekcje jeździła stała się niemal partią antyklerykałów

Nowy sondaż wśród sympatyków @Platforma_org pokazuje, że obecnie najważniejsze kwestie światopoglądowe dla tej grupy są w większości sprzeczne z nauką Kościoła. Nie zawsze tak było.

Wśród wskazanych przez badanych zagadnień znalazły: oddzielenie państwa od Kościoła (71%), finansowanie in vitro z budżetu państwa (45%) i usunięcie religii ze szkół (45%).

Wychodzi na to, że połowa wyborców PO to antyklerykałowie, a reszta to przynajmniej zwolennicy świeckości. I pomyśleć, że jeszcze tak niedawno politycy tej partii zbierali się w Krakowie na rekolekcjach organizowanych przez brata pewnego wpływowego księdza.

Poniżej wyniki ankiety: