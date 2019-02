Jakie zdanie jasnowidz Jackowski ma o Korwin-Mikkem i Braunie? Wielu będzie zaskoczonych!

W tym roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego pojawi się Koalicja Propolska, która w pierwszych sondażach ma ok. 6 procent poparcia. Jakie zdanie na temat jej członków ma jasnowidz Krzysztof Jackowski? Wielu będzie zaskoczonych!

Krzysztof Jackowski z Człuchowa to jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Zazwyczaj wypowiada się na tematy dotyczące nadchodzących zdarzeń, jednak w ostatnim czasie coraz częściej zabiera głos w sprawach społeczno-politycznych.

W wywiadzie dla popularnego vlogera „Atora” Krzysztof Jackowski wypowiedział się na temat Janusza Korwin-Mikke, który 5 lat temu wszedł do Parlamentu Europejskiego, obecnie będzie starał się ponownie o mandat.

– Zwróćmy uwagę, że ta walka jednych między drugimi (PO – PiS -red.) tworzy taką stałą polaryzację (…) wiele lat i wiele kadencji wyborczych bazujemy na dwóch partiach, PO/PiS i odpryski (…) W którymś momencie nawet odżył Korwin-Mikke przez to trafił do Parlamentu Europejskiego. I Bogu dziękować za to! – mówił jasnowidz Jackowski.

Na swoim kanale jasnowidz z Człuchowa odniósł się także do postaci innego lidera Koalicji Propolskiej i kandydata na Prezydenta Gdańska – Grzegorza Brauna. – Bardzo podobają mi się publiczne wypowiedzi pana Brauna, jego kultura mowy, jego się aż chce słuchać. Jest inteligentny i kulturalny – zaczął Jackowski.

– Uważam, że byłby to bardzo mądry włodarz Gdańska, ale mi się wydaje, że tej traumy w Gdańsku do wyborów nikt nie będzie w stanie zetrzeć, tego co się stało (…) Cieszyłbym się, gdyby pan Braun był prezydentem Gdańska – dodawał jasnowidz.