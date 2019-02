Krystyna Pawłowicz znów szydzi z żony Emmanuela Macrona. Tym razem powiela fałszywe zdjęcie Brigitte na Seszelach [FOTO]

Krystyna Pawłowicz od wielu dni powiela w mediach społecznościowych fałszywe zdjęcie Brigitte Macron. Posłanka porównuje się żony prezydenta Francji, by chwalić się swą urodą.

Po mediach społecznościowych krąży zdjęcie, na, którym pokazana jest starsza pani w kostiumie kąpielowym. Fotografia ma pokazywać Brigitte Macron wypoczywającą samotnie, bez towarzystwa męża na Seszelach. Zdjęcie prawdziwe, ale podpis całkowicie już zmyślony.

Dla Pawłowicz to kolejny okazja, by leczyć się z kompleksów, szydzić z prezydentowej Francji i chwalić się własną urodą i figurą.

Wprawdzie jestem starsza o 2 lata, ale jednak nadal „liceum”… – napisała na Twitterze publikując zdjęcie zwiędłej staruszki w bikini.

Starsza pani na zdjęciu najwyraźniej straciła poczucie wstydu i jakiegokolwiek dystansu do siebie i swego doświadczonego życiem ciała. Podobnie jak Pawłowicz.

Kilka dni wcześniej Pawłowicz opublikowała zdjęcie pary prezydenckiej podczas namiętnego pocałunku we wnętrzach jakiegoś pałacu. I znów wyrafinowana posłanka błysnęła swym ciężkim dowcipem komentując: – „A podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać”.

d'aujourd'hui et a la fin de ma vie je supporte pas macron #GiletsJaunes #Macron pic.twitter.com/nUn7Ty2IfV — Sara garcia (@Saragarcia____) February 17, 2019

Krystynie Pawłowicz chyba coraz ciężej w życiu. Cokolwiek by nie sądzić o pani prezentującej swe wdzięki na Seszelach, to zachowanie poseł jest głupie i wstrętne. Przynosi wstyd Sejmowi Rzeczpospolitej. To co wolno babie z magla, albo salonu kosmetycznego tego nie może robić przedstawicielka Polaków.