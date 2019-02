Naprawdę ostre nagranie! Efektowne nokauty MMA. Zobacz film z gali ACA 92 w Warszawie [VIDEO]

W minioną sobotę hala Torwar w Warszawie gościła galę ACA 92. To kolejna federacja MMA, która organizuje walki w tej dyscyplinie w Polsce.

Kibice MMA mogli obejrzeć 15 walk. W walce wieczoru Karol Celiński przegrał po 4 minutach i 16 sekundach przez nokaut z pochodzącym z Turkmenistanu Dowłedzanem Jagszimuradowem.

Swoją walkę wygrał za to weteran UFC Daniel Omielańczuk, który pokonał Żelimchanowa Umijewowa jednogłośną decyzją sędziów.

Niejednogłośnie na punkty przegrał z Ibrahimem Czużigajewem pochodzący z Warszawy Piotr Strus, mimo iż w ocenie kibiców prezentował się lepiej niż rywal.

Wszystkie walki zakończone na tej gali przed czasem można obejrzeć na poniższym filmie

🔥 All ACA 92 finishes in one video! pic.twitter.com/AQPYA2JjY0

