Niech szukają antysemitów gdzie indziej. Prym w tej dziedzinie wiedzie Francja

Badanie przeprowadzone pod koniec ub. roku roku przez ComRes dla CNN ujawniło powszechność antysemickich stereotypów w Europie. Sondaż dotknął szczególnie Francję, gdzie jeden na pięciu młodych nie słyszał o ludobójstwie Żydów i to pomimo obowiązkowych w tym kraju lekcji Holocaustu.

20% Francuzów w wieku od 18 do 24 lat nigdy nie słyszało Holokauście. Przeprowadzone w siedmiu krajach europejskich (Austrii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Polsce i Szwecji) miały wykazać powszechność antysemickich stereotypów.

CNN wyciągnęła z tego niepokojący wniosek – ”Pamięć o Holokauście zaczyna zanikać”.

Prym w tym zestawieniu wiedzie Francja, gdzie antysemityzm wg tych badań jest znacznie powyżej europejskiej średniej (tylko 3,36% młodych „Europejczyków” nie słyszało o Holokauście).

Francuzi pocieszają się, że może tu chodzić o „błąd metodologiczny”, bo angielskie słowo „holocaust” nie jest nad Sekwaną powszechnie używane (częściej używa się shoah i terminu „ludobójstwo”).

W temacie uprzedzeń wobec Żydów, a także kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego też to Francja okazuje się „prymusem”. 24 i 28% respondentów uważa, że „społeczność żydowska ma zbyt duży wpływ na świat” w dziadzinach finansów i biznesu”, a 21%, że w domenie polityki i mediów.

O tym, że „antysemityzm jest dziś coraz większym problemem” myśli 48% Francuzów, przy „średniej” europejskiej 43%. Prawie taki sam odsetek badanych we wszystkich krajach (36%) uważa, że „sympatycy Izraela używają oskarżeń o antysemityzm, aby uciszać jakąkolwiek krytykę”.

30% Francuzów, przy średniej 35%, uważa, że państwo Izrael używa Holocaustu do usprawiedliwienia swoich działań wobec Palestyńczyków. 32% uważa, że krytyka Izraela może się wiązać z formami antysemityzmu.

Antysemityzm nie jest jednak głównym problemem. Wrogość wobec Żydów deklaruje ok. 10% badanych, a już wobec muzułmanów wskaźnik ten rośnie do 36%, wobec Romów do 39% (do 55% we Francji), do imigrantów do 36%, środowiska LGBT do 16% ( 12% we Francji).