Polak startuje na prezydenta Litwy. Waldemar Tomaszewski ogłosił start w wyborach 12 maja

Waldemar Tomaszewski – lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Litwy. „Do trzech razy sztuka”.

Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków już po raz kolejny będzie ubiegał się o urząd prezydenta Litwy. Wcześniej startował w wyborach w 2009 i 2014 roku. Wówczas uzyskał odpowiednio około 5 i ponad 8 proc. głosów w skali kraju.

Jak wyjaśniał europoseł Waldemar Tomaszewski, podczas konferencji prasowej, będzie startował po to, by kontynuować rozpoczęte już prace. – Jak mówią ludzie, do trzech razy sztuka. Ale przede wszystkim po to, bo chcemy kontynuować rozpoczęte przez nas prace. Nasza partia polityczna będzie świętowała jubileusz 25-lecia. Mamy spory dorobek na poziomie samorządowym i w parlamencie – mówił polityk.

Jak dodawał, kierowane przez niego ugrupowanie cieszy się bardzo dobrą opinią i uznawane jest za najuczciwszą partię na Litwie, co pokazują wyniki sondażu przeprowadzonego na zamówienie portalu delfi.lt.

Tomaszewski zapewniał jednocześnie, że program wyborczy jest adresowany do wszystkich Litwinów. – Swój dorobek pragniemy nie tylko pokazać, ale też żeby w przyszłości był realizowany w całej Litwie – zaznaczał.

Wybory prezydenckie na Litwie odbędą się 12 maja, a ewentualna II tura zaplanowana jest na 26 maja.

Źródło: dorzeczy.pl